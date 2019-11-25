с чего всё началось

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 ноября. Уточняется, что степень повышения будет зависеть от сегмента машины.

Политика В Тбилиси оппозиционеры начали шествие По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Политика Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому к СМИ-иностранным агентам могут быть приравнены физические лица, распространяющие сообщения изданий, обладающих таким статусом.

Общество Полицейских Росгвардии могут обязать представляться гражданам В Госдуме 25 ноября рассмотрят законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним.

Общество Врач назвал симптомы дефицита витамина D Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.

Политика Главой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.