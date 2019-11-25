Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

Власти повысят утилизационный сбор на автомобили в 2020 году

AutoNews02:32

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Общество

В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Стрелявшего в Петербурге «чеченского волка» отправили за решётку

Уроженец Грозного Мансур Абдылхаисиев, устроивший в Санкт-Петербурге стрельбу из окна автомобиля «Лада Приора», отправлен за решётку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Евразия Daily 07:26
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Политика

Лукашенко заявил об ответственности Минска за Калининградскую область

Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.
REGNUM 07:47
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов стал видеоблогером

Газета.Ru 03:04
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Известия 05:04
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Общество

Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы

В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Ruposters.ru 08:57
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
РИА Новости 08:09
Политика

Путин может приехать в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в Турцию запланирована на начало января.
News.ru 05:51
Экономика

Forbes назвал отрасли в РФ с миллионными доходами у руководителей

В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.
REGNUM 08:00
Общество

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:10
Политика

Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 19 декабря состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.
ТАСС 08:40
Армия и оружие

Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году

По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
Военное дело 05:00
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 04:00
Технологии

МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.
РБК 07:51
Общество

Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Интерфакс 06:11
Армия и оружие

Турция начала тестирование радаров российских С-400

Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400.
Политика Сегодня 08:13
Космос

Эксперт назвал «детским садом» план отправить в космос роботов-кентавров

Газета.Ru 08:33
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Шоу-бизнес

В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

Город+ 02:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Происшествия

В Таиланде умер турист из России

РИА Новости 07:34
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