Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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