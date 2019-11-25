Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

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В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

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Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

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Экономика

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Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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RT на русском 06:26
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
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Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Общество

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
Интерфакс 05:17
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
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Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
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Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество

Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»

Авторы канала «Хорошие новости» сообщили о блокировке своего аккаунта в Twitter. Это произошло без объяснения причин.
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В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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На МКС вырастили костный фрагмент скелета

Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

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В Steam вышла игра 30-летней давности

22 ноября в Steam вышла текстовая MMO BatMUD, при том что её релиз состоялся 14 апреля 1990 года.
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