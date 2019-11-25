Авто
КоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
РИА Новости 23 ноября в 04:12
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд по числу наград American Music Awards
Певица получила пять наград на музыкальной премии American Music Awards: любимое видео, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Красноярске
Байкал24 01:25
Спорт
Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции
В результате победу одержала Надин Фандрих из Швейцарии, которая шла к тому моменту последней.
Известия вчера в 21:58
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Новые автомобили вчера в 07:54
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Вести.Ru 00:45
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Первый канал вырезал шутку Светлакова
В эфир Первого канала вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Lenta.ru 04:26
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии
Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
REGNUM 02:57
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Российская газета 01:41
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Спорт
Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА
Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
ФАН 04:30
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Экономика
Финляндия урежет расходы на социалку
Рост ВВП Финляндии ожидается на уровне 1,25% в этом году и 1,5% в следующем, прогнозирует МВФ.
Газета.Ru 01:00
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Общество
ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
РБК 00:41
Экономика
Силуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов
Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс 04:24
Происшествия
Украинский омбудсмен Кулеба госпитализирован после ДТП
После ДТП с участием украинского уполномоченного по правам ребенка Кулебы в больнице с различными травмами находятся четыре человека.
ИА Новороссия 03:40
Происшествия
На экс-министра строительства Ставрополья завели дело о взятке
Ранее экс-министр уже стал фигурантом другого дела за то, что, по версии следствия, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа.
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Политика
Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат
Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 04:19
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
РИА Новости 02:40
Финансы
Глава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях
Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.
Российская газета 03:57