Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

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Власти повысят утилизационный сбор на автомобили в 2020 году

AutoNews02:32

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

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После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре

Мойка78 вчера в 13:13
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня 23 ноября в 02:06
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат насмерть сбил подростка

Дождь 03:52
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Происшествия

Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе

Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 05:03
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Футбол

Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»

У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов.
REGNUM 04:16
Футбол

РУСАДА проверило шесть футболистов РПЛ на допинг в октябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование на допинг шестерых футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре.
News.ru 03:22
Общество

Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме

Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Известия 02:35
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

РБК вчера в 15:32
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости 05:26
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Политика

Действующий глава Румынии лидирует на выборах президента

Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов со 100% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 66,05% голосов.
РИА Новости 03:18
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском 03:32
Авто

Новый Nissan X-Trail проходит финальные испытания

Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail проходит последние доводочные испытания.
5 колесо 02:41
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Космос

Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина

Lenta.ru 04:40
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Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
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Кокляев назвал свои сильные стороны перед боем с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который пройдет 29 ноября в Москве.
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В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 вчера в 02:16
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

ТАСС 03:23
Спорт

Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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