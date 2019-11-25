Авто
КоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
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Политика
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Происшествия
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Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
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Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Футбол
Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»
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Футбол
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование на допинг шестерых футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме
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Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
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Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов со 100% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 66,05% голосов.
Экономика
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Авто
Новый Nissan X-Trail проходит финальные испытания
Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail проходит последние доводочные испытания.
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В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Единоборства
Кокляев назвал свои сильные стороны перед боем с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который пройдет 29 ноября в Москве.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
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Спорт
Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA
Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.