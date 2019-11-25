Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).

с чего всё началось

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

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