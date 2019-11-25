Авто
КоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
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Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
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Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
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Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
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Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
Шоу-бизнес
Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации
Актёр Дмитрий Ульянов в беседе с журналистами РБК назвал неправдой появившуюся в понедельник информацию о своей госпитализации.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Происшествия
На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти
В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД.
Армия и оружие
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Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Гаджеты
Первое тестование Core i7-1065G7 показало неплохие результаты
В первом случае чип работает на уровне Core i7-8565U и Core i5-10210U с аналогичным теплопакетом.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
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В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
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Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.