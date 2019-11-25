Авто
КоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Читать в источнике
Оценить687
с чего всё началось
Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал “Ъ”. С января 2020-го автомобили подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен.Коммерсантъ02:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Путин и Си Цзиньпин откроют «Силу Сибири» с помощью телемоста – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, в каком формате глава государства планирует принять участие в открытии этого проекта.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Общество
Вячеслав Володин предложил заняться «саратовскими двориками»
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".
Технологии
МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы
Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.
Космос
Gillette выпустила бритвенные станки с 3D-печатью в честь миссии Apollo 11
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью
Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Кино
«Холодное сердце 2» стартовало с абсолютным рекордом
Космос
Марсианское питание: созданы батареи для полетов на Красную планету
Кремниевые солнечные батареи используют в космонавтике с момента ее возникновения, и они до сих пор не уступили свое место более совершенным органическим образцам.
Происшествия
Установлена причина отравления вадских школьников
Нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции названо вероятной причиной отравление детей в вадской средней школе в Нижегородской области.
Космос
Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина
Блошенко отказался комментировать тот факт, что имя робота совпадает с именем внука генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Футбол
Влашич принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В воскресенье, 24 ноября, завершился матч ЦСКА - «Крылья Советов».
Происшествия
В Таиланде умер турист из России
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Экономика
В Дагестане долги за электроэнергию достигли 37,5 млрд рублей
Как стало известно от пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ стала предметом совещания в Минстрое РФ.
Армия и оружие
Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.
Экономика
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Футбол
Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.