Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.
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