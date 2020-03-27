Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

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