Коронавирус
Газета.RuВ России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.
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Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
Агентство Москвавчера в 18:47
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Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
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За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134.
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Телеканал RT планирует подать апелляцию на решение суда Лондона по претензии британского регулятора Ofcom, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе канала.
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Северная Македония вошла в НАТО
Экономика
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«Каникулы» относительно строгого режима
Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Общество
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В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
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На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Общество
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Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Энергетика
Цены на нефть упали ниже $25 за баррель
Цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 6,19% до $24,71 за баррель, показали данные торгов.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
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В России стартовали испытания пусковой установки для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Здоровье
Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в медицинской маске и призвала жителей республики также пользоваться средствами защиты.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Экономика
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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.