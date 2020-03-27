Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
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Россияне проведут майские праздники не у моря

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Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

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Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

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Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс

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Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня

Агентство Москвавчера в 18:47
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Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 13:50
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru 09:58
Общество

Ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Во время длинных выходных - с 28 марта по 5 апреля - которые объявил президент Владимир Путин для всей России, крупные продовольственные ритейлеры будут продолжать работать.
Московский Комсомолец 25 марта в 10:44
Кино

Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Малышева раскрыла правду о количестве больных коронавирусом в России

Известный российский врач и популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о количестве больных коронавирусом в России.
Ugpressa.ru 15:28
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Поклонники терялись в догадках, кто же является отцом пятого ребенка звезды, но она хранила молчание.
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Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

У Линдеманна не обнаружили коронавирус

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.
РИА Новости 15:42
Футбол

Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях

Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Нева Спорт 13:44
Политика

Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции.
АБН 12:50
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Путешествия

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Российская газета 15:14
Экономика

МВФ объявил о начале рецессии в мировой экономике

Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике.
RT на русском 15:49
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Общество

В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:38
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Здоровье

В России восемь инфицированных коронавирусом находятся в реанимации

Восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом в России находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Аргументы и Факты 06:54
Политика

Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.
РБК 15:51
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