с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

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Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Армия и оружие Боевики ПНС Ливии обстреляли жилые районы Триполи Наемники и радикалы обстреливают жилые кварталы района Каср бен Гашир, а в небе над районом Вади ар-Рабиа были замечены беспилотники ПНС.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Захарова отреагировала на критику российских военных в Италии Итальянская газета La Stampa опубликовала материал, в котором утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом.

Авто GAC завершает сертификацию минивэна GN8 в России В ближайшее время на местный рынок может выйти минивэн GN8, продавать его могут начать уже в апреле-мае.

Футбол Луис Энрике не исключил возвращения в «Барселону» Наставник сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, в какой клуб хотел бы вернуться.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.