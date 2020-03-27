Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.
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с чего всё началось
«Рекомендовать... приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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