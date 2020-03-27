с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.

Политика Италия оценила российскую помощь стране Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.

Здоровье В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Общество В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Авто Skoda объявила скидки на автомобили в апреле Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).

Общество Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.