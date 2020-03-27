Коронавирус
Газета.RuВ России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.
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с чего всё началось
«Рекомендовать... приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 19:07
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Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44
Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
Агентство Москвавчера в 18:47
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