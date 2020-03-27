Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. Исключение составляет дистанционная торговля.
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Главные новости к утру 27 марта

Коммерсантъ00:05

Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

ТАСС02:44

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Оператор: решение о закрытии санаториев принимают власти на местах

РИА Новости08:11

Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс

Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Ведомостивчера в 19:37

Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня

Агентство Москвавчера в 18:47
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

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RT на русском 00:10
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У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

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Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
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Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

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Вести.Ru 09:15
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
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Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Общество

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
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Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
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В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

Стокгольм, 27 марта 2020, 16:19 — REGNUM В градостроительном симуляторе Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные.
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Общество

Рослесхоз призвал граждан не ходить в лес на нерабочей неделе

"Рослесхоз призывает граждан оставаться дома на следующей неделе, объявленной президентом России нерабочей, поберечь себя, своих близких от коронавирусной инфекции, а природу от лесных пожаров", - отмечается в сообщении.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
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В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
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Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
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Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
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Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.
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Врач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал ближайшие две недели переломным моментом в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:54
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
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Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
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Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News вчера в 03:57
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Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru вчера в 16:34
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

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Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

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Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса

Президент РФ выполняет все превентивные меры и рекомендации, чтобы не заразиться коронавирусом.
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Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
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