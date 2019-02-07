Экономика
РБКВ России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М».
Политика Сегодня 20:36
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Авто
Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross: новая топ-версия
Продажи компактвэнов Mitsubishi Xpander Cross начнутся уже 13 ноября, а вдобавок глава японской компании заявил, что с запуском этой версии начнется экспорт модели на новые рынки.
Авторевю вчера в 09:27
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета вчера в 11:54
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 12:05
Футбол
«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Sportbox.RU вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах
Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.
Gazeta.SPb 19:31
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Космос
Венера обитаема: ученые нашли новые доказательства присутствия жизни в далеком прошлом планеты
Экология Регионов 02:59
Наука
Создан новый высокоэффективный гибкий прозрачный проводник
В результате был спроектирован новый дизайн гибкого проводника р-типа, который прозрачен на 90% и обладает поверхностным сопротивлением всего в 17 Ом/кв. Затем совместно с иностранными коллегами они применили новый электрод в фотоэлементах на аморфном кремнии, которые работают на 16% эффективнее других существующих солнечных элементов.
BitCryptoNews 10:00
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Технологии
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
Технология будет поддерживаться в 59 регионах России, и обеспечит скорость передачи данных до 130 Кбит / с. Это в 5 раз быстрее действующего поколения "Интернета вещей".
Национальная служба новостей 11:41
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Политика
Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 15:56
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США на следующей неделе продолжит серию открытых слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, заявил глава комитета демократ Адам Шифф.
РИА Новости вчера в 20:57
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор 08:13
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
МК-Спорт 03:15
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 11 ноября в 13:16