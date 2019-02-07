Экономика

РБКРБКВ России с августа обанкротились 90 застройщиков

С августа в России банкротами признали 90 девелоперов. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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С августа 90 российских застройщиков стали банкротами

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В России с августа обанкротились 90 застройщиков

Российская газета06:31

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

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Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
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В России создан унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
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