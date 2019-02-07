С августа в России банкротами признали 90 девелоперов. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

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