Экономика
Политическая ЭкспертизаВ России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО
В августе у аккуратных водителей появится возможность оформить ОСАГО дешевле, чем у нарушителей ПДД. Работающим пенсионерам положена небольшая прибавка, а работники ликвидированной фирмы смогут получить выплату размером в три зарплаты. Так, с 24 августа в силу вступают поправки в закон об ОСАГО.
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Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа
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