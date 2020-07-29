В августе у аккуратных водителей появится возможность оформить ОСАГО дешевле, чем у нарушителей ПДД. Работающим пенсионерам положена небольшая прибавка, а работники ликвидированной фирмы смогут получить выплату размером в три зарплаты. Так, с 24 августа в силу вступают поправки в закон об ОСАГО.

В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО

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