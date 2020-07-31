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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Для пенсионеров, продолжающих работать на предприятии, которое удерживает с зарплаты страховые взносы, пенсия вырастет в этом году на 279 рублей. С 13 августа ликвидируемые предприятия должны выплатить бывшим сотрудникам среднюю зарплату в течение 3-х месяцев с момента прекращения работы.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета28 июля в 18:02
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа

Вести.Ruвчера в 10:58
Evo-rus.com

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Evo-rus.comвчера в 02:43
Царьград

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьград28 июля в 22:33
ФАН

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН29 июля в 03:12
Территория новостей

От ОСАГО до повышения пенсий: что ждёт Россию в августе?

Территория новостей29 июля в 02:14
Актуальные Новости

Рост пенсий, выплаты уволенным и цена ОСАГО: Какие изменения ждут россиян в августе

Актуальные Новости29 июля в 04:28
Российская газета

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Российская газета28 июля в 18:02
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ru12:40
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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