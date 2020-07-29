Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
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с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Общество

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Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

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Общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

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Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса

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Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
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В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели

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Технологии

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Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

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Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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