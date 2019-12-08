Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.

с чего всё началось

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

Общество Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.

Футбол Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться» Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».

Политика Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Экономика Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.

Политика На Украине подготавливается марш на Крым Активисты "Меджлиса" выступили с инициативой подготовить международную акцию с участием ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, куда уже направлены соответствующие приглашения, организовать шествие с территории Украины в Крым.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.