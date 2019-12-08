Происшествия

REGNUMREGNUMВ России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.
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В России снизилось число обвиняемых в коррупции силовиков

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РИА Новости07:12

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Бастрыкин рассказал о взыскании 2,47 млрд рублей с коррупционеров в 2019 году

Коммерсантъ09:08
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Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

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Авто

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Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

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Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.
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