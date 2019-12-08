Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.

с чего всё началось

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

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