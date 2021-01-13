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Газета Кемерова
Газета Кемерова

В России с начала года подешевел сахар

В России за 11 дней января подешевел сахар на 0,7%. Только в восьми регионах его цена осталась без изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.В источнике
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Правительство провалило указ Путина о снижении цен на продукты

URA.Ruвчера в 11:50
Кубань 24

В России в начале года подешевел сахар

Кубань 24вчера в 13:46
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Цены на подсолнечное масло продолжили расти несмотря на госрегулирование

Дождьвчера в 13:39
Центральная Служба Новостей

В России с начала января подешевел сахар

Центральная Служба Новостейвчера в 12:01
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Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации цен

ПРАЙМвчера в 14:45
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В России с начала января подешевел сахар

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Цены на подсолнечное масло продолжили рост и в условиях их регулирования

Интерфаксвчера в 11:15

Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавируса

Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина отметила, что среди тех жителей региона, которые получили первую дозу вакцины, были и те, кто не смог получить вторую часть вакцины.
Комсомольская правда - Кемерово22:46