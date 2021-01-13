Газета КемероваВ России с начала года подешевел сахарВ России за 11 дней января подешевел сахар на 0,7%. Только в восьми регионах его цена осталась без изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.В источникеВестник КавказаРИА НовостиТелеканал 360°Газета КемероваURA.RuAnewsПРАЙМNews.ruЗакC.РуТрудИА Север-прессЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииПравительство провалило указ Путина о снижении цен на продуктыURA.Ruвчера в 11:50В России в начале года подешевел сахарКубань 24вчера в 13:46Цены на подсолнечное масло продолжили расти несмотря на госрегулированиеДождьвчера в 13:39В России с начала января подешевел сахарЦентральная Служба Новостейвчера в 12:01Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации ценПРАЙМвчера в 14:45В России с начала января подешевел сахарРИА Новостивчера в 11:30Цены на подсолнечное масло продолжили рост и в условиях их регулированияИнтерфаксвчера в 11:15Показать ещёОценить35КомментироватьПоделиться