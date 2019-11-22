Авто

32CARS.ru32CARS.ruВ России с налогового учета исчезло более четверти элитных авто

Согласно проведенному исследованию, количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб на налоговом учете РФ резко сократилось. Отмечается, что в период 2015–2017 годы число элитных машин росло, а в 2018 году стало уменьшаться на 26,5% с 2 927 до 2 162 соответственно.
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с чего всё началось

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования "Финэкспертизы" (есть у РБК), если в 2015 – 2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).
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