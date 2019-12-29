Общество
Lenta.ruВ России ввели электронные трудовые книжки
В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Армия и оружие
КНДР намерена отказаться от моратория на ядерные испытания
КНДР не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Политика
За 2019 год 200 тыс. жителей Донбасса стали гражданами России — МВД РФ
Напомним, что 24 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Происшествия
У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Единоборства
Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора
Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей
Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25.
Общество
Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию
В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Кино
Стало известно о продолжении фильмов о Гарри Поттере
Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут продолжении фэнтези-истории.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Экономика
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.