В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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