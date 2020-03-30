Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России с участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

В России при участии учёных Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.
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С участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

Три перспективных вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, разрабатываются в России с участием ученых Российской академии наук, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости20:18

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С участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

РИА Новости20:18

В России с участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

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В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

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В России разрабатывают три вакцины от COVID-19

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