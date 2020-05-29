Экономика
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газета29 мая в 11:26
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
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