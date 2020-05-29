с чего всё началось

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,3K

Происшествия В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 22

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 5,9K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 89

Путешествия Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos. 7

Политика Названы востребованные у россиян поправки к Конституции Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. 3

Политика Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. 516

Экономика Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. 10

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 734

Происшествия Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.

Кино Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк» Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».