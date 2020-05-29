Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газетавчера в 11:26

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

Кабмин выделит более 1 млрд рублей на возврат налогов самозанятым

ТАСС28 мая в 06:02

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфакс28 мая в 05:50
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Газета.Ru 07:54
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РИА Новости 04:48
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Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
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Политика

Лавров: за границей из-за пандемии остаются более 25 тысяч россиян

Более 25 тысяч россиян еще вынуждены оставаться за границей, из-за ограничений, связанных с пандемией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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iReactor 28 мая в 03:41
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Путешествия

Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран

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Политика

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Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
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Экономика

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РБК вчера в 11:53
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

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Общество

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Более подробный текст Указа опубликован ниже.
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Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
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Футбол

Игорь Шалимов: только несколько игроков «Ахмата» имеют лишний вес

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Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии

Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.
РБК 06:15
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Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
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Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
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Армия и оружие

Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков

По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
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Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
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Во время протестов в Окленде застрелен американский силовик

Жители десятков американских городов вышли на улицы, через некоторое время начались погромы, поджоги и столкновения со стражами порядка, отмечены неоднократные случаи мародерства.
Вести.Ru 08:12
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