Экономика
Lenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газетавчера в 11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газетавчера в 11:06
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос
Центр Роспотребнадзора "Вектор" разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
Политика
Лавров: за границей из-за пандемии остаются более 25 тысяч россиян
Более 25 тысяч россиян еще вынуждены оставаться за границей, из-за ограничений, связанных с пандемией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
DP.RU 07:59
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 28 мая в 03:41
Путешествия
Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран
Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos.
ИА Красная Весна вчера в 19:32
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Минобороны согласовало детали контракта на новую партию новейших бомбардировщиков Су-34.
Известия 28 мая в 16:00
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com вчера в 05:16
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Экономика
Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 11:53
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Происшествия
Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии
Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.
РБК 06:15
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Армия и оружие
Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков
По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
Военное дело 05:25
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 07:47
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
Спорт день за днем вчера в 11:44
Происшествия
Во время протестов в Окленде застрелен американский силовик
Жители десятков американских городов вышли на улицы, через некоторое время начались погромы, поджоги и столкновения со стражами порядка, отмечены неоднократные случаи мародерства.
Вести.Ru 08:12