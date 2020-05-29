Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

Подробнее о событии

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета29 мая в 11:26

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°29 мая в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМ29 мая в 11:15

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru29 мая в 11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета29 мая в 11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru 01:37
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Новый американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
Радио Маяк 02:50
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Кино

Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:34
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
1K
Общество

Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений

РБК 04:59
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1K
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Общество

В Пермском крае за сутки выявили 57 новых пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших теперь составляет 1713 В Пермском крае за сутки выявили 57 новых пациентов с коронавирусом.
Pro Город Пермь 04:02
4
Общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:10
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Происшествия

В Москве у здания Следственного комитета задержали участников одиночных пикет

Адвокаты вышли на акции в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой – об этом пишет сайт «МБХ-медиа».
Эхо Москвы 06:30
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,5K
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:48
1,1K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1K
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
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Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Forbes 29 мая в 11:24
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Кино

На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»

Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
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Единоборства

Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC

ГЛАС.RU вчера в 03:47
Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
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Политика

В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
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Космос

Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
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