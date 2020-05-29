Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru29 мая в 11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета29 мая в 11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМ29 мая в 11:15

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета29 мая в 11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°29 мая в 11:17
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Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

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Общество

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
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Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Политика

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс вчера в 20:30
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Авто

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Российская газета 03:06
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Общество

В Тульской области 31 мая коронавирусом заболели еще 104 человека

Сегодня, 31 мая, в Тульской области коронавирусом заболели еще 104 человека.
Первый Тульский 03:43
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

Metaratings вчера в 14:20
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

ФАН 03:36
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

В Татарстане выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом

52 новых случая заражения вирусом COVID-19 выявили в Татарстане. Об этом сообщает 31 мая оперативный штаб республики.
Новый Век 04:31
Общество

Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
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Политика

Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов

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Общество

Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Футбол

Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
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Футбол

«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году

В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Единоборства

Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
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Общество

Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
RT на русском 29 мая в 07:34
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Здоровье

В Костромской области выявлено 39 новых случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб, основная масса новых случаев заражения связана с контактами с теми, кто вернулся в область из других регионов страны.
ГТРК Кострома 02:25
Общество

В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса

В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
Афиша Daily вчера в 04:02
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