с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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Общество Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck. 3

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем «Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 308

Здоровье Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка. 66

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Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 499

Общество «Ведомости» сообщили о смене покупателя Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. 15

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 5

Футбол УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.

Общество В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.

Общество Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.