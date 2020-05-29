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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета11:26

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

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ТАССвчера в 06:02

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РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:50
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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Коммерсантъ 04:54
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Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей

Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com 10:04
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Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
Общество

График прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

Интерактивная карта с графиком прогулок для москвичей была опубликована на mos.ru 28 мая. Все жилые дома Москвы разделены на шесть групп.
Коммерсантъ 02:32
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Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
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Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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«Ведомости» сообщили о смене покупателя

Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
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В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
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УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.
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Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей

Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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