Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газетавчера в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°вчера в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМвчера в 11:15

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru 15:45
3,6K
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
2
Наука

Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом

Исследователи из Колорадо обнаружили следы зубов хищных аллозавров на костях сородичей.
Экономика сегодня вчера в 04:36
35
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
434
Культура

Вышел трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

В пятницу, 29 мая, в сети появился трейлер сериала "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна. Ролик опубликован на оналйн-платформе more.tv.
Piter.tv вчера в 05:48
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
1,9K
Армия и оружие

Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии

ИА Красная Весна 00:24
1
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК 03:03
75
Футбол

Глушаков может вернуться в «Спартак»

Soccer.ru 08:36
1
Экономика

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
2
Единоборства

Джон Джонс потребовал уволить себя из UFC

FightTime.ru 03:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Бразилии

Бразилиа, 31 мая 2020, 04:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Бразилии, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM 21:43
1
Армия и оружие

В США оценили испытания обновленного Ту-22МЗМ

Обозреватели агентства «The National Interest» обратили внимание на испытания Ту-22МЗМ, во время которых боевая машина достигла сверхзвуковой скорости.
ГЛАС.RU 28 мая в 06:51
6
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
157
Футбол

Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина

Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
8,3K
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 16:22
388
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

Metaratings 14:20
Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
947
Наука

Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»

Evo-rus.com 15:49
2
Здоровье

В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия 21:24
2
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
246
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
884
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
11
Кино

Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет

Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 18:02
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU 22:21
735
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
773
Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
42
Политика

Трамп решил отложить саммит G7 до сентября

Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
132
Общество

Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней

Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное