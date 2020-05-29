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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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 официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.
Телеканал 360°11:17

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Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

News.ru11:27

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Как туристам, забронировавшим отель в Крыму, вернуть деньги?

Аргументы и Факты - Крым27 мая в 04:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву

Коммерсантъ 14:34
6
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости 10:46
1
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
30
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
582
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
4,7K
Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 27 мая в 03:05
160
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
127
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
9
Общество

Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
Life.ru 20:50
Происшествия

Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
РИА Новости 04:11
30
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
145
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
8
Теннис

Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

GoTennis.ru 10:44
Происшествия

Две 12-летние девочки уехали на такси из Забайкальска в Читу и пропали

Была одета в светлые джинсы и джинсовую куртку.
Чита.Ру 08:14
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
1,3K
Единоборства

Александр Алиев в дебютном боксёрском поединке проиграл актёру

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной команды Украины Александр Алиев дебютировал на боксёрском ринге в проекте «Битва!».
Чемпионат 18:01
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня

«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
110
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
2
Происшествия

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе.
Lenta.ru 19:40
4
Космос

Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира

В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
4
Кино

У фильма «Соник в кино» появится сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 06:55
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Политика

МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 17:19
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Происшествия

Белый дом на короткое время закрыли из-за протестов

Газета.Ru 21:19
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
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Происшествия

На имущество обвиняемого во взятке замглавы Хакасии наложен арест

На имущество обвиняемого в получении взятки и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова был наложен арест.
Известия 05:36
3
Здоровье

75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
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Футбол

Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА

Metaratings 13:21
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