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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета11:26

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:50

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты11:13

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17
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Общество

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК вчера в 13:59
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Общество

Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:34
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Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Как пишет китайское издание Autohome, в новом поколении Land Cruiser Prado переедет на новую платформу и станет кроссовером.
Тарантас Ньюс 06:50
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Общество

В Калужской области продлили режим повышенной готовности

До 15 июня в регионе продлен режим повышенной готовности.
Весть (Калужская область) 07:23
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Шоу-бизнес

Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса

Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
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Происшествия

СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма

РИА Новости вчера в 10:17
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru 10:42
Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
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Общество

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:49
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Кино

Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»

Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
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Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
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Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Политика

Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».
RT на русском 15:57
Футбол

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Чемпионат 16:05
Происшествия

Описан ущерб от бунтов в городах США из-за смерти чернокожего

Lenta.ru 13:47
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском 09:16
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Футбол

«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе

Пресс-служба "Рубина" заявила, что игроки клуба приступили к тренировкам на базе.
Soccer.ru 14:39
Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
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