Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты11:13

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Наука

В ДНК самого распространенного организма в океане выращивается вирус

Актуальные Новости 14:26
Политика

МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых

МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
Lenta.ru 11:32
1
Автоспорт

Команда Williams выставлена на продажу

В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
37
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
2
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
118
Происшествия

СК просит продлить срок ареста экс-полицейским по делу Голунова

ТАСС 27 мая в 08:54
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,8K
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
21
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
304
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
63
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
1,7K
Политика

В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать минские соглашения

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев пытается сорвать минские соглашения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:49
64
Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
240
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
751
Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
62
Общество

Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня

Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, несмотря на смягчение других на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
ТАСС вчера в 14:06
256
Здоровье

Ученые: Симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи

Ученые из Государственной клиники Дрездена рассказали о семи основных кожных симптомах коронавируса.
Дни24 03:10
10
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
53
Политика

Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
584
Общество

В России могут разработать приложение для мигрантов

В случае, если приезжий откажется от загрузки приложения, это негативно отразится на его рейтинге социального доверия.
Ferra 01:10
24
Общество

Константин Зятьков вышел из сделки по продаже «Ведомостей»

Агентство пишет, что издатель газеты «Версия» Константин Зятьков вышел из сделки и единственным владельцем издания стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
BFM.ru 13:58
22
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3,2K
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
209
Общество

Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов

Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей 09:13
74
Общество

В России пособие по безработице увеличат до 4500 рублей

В среду, 27 мая, президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минтруда Антона Котякова повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для граждан, которые не имеют подтверждённого дохода.
Форпост Северо-Запад 27 мая в 12:05
3,3K
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре с грозой и градом в Подмосковье

Коммерсантъ 14:42
2
Кино

Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС вчера в 19:25
Политика

Путин обновил стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года.
Газета.Ru 12:05
8
Здоровье

Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».
РБК 06:18
41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное