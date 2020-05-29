Коронавирус
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Как сообщил официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.Телеканал 360°11:17
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
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Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»
Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
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Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
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Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
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Интерфакс 21:03
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru 11:15
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Авто
На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета
Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 27 мая в 04:21
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
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Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
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Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США
Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
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Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
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Нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус COVID-19
Ученые нашли уникальный способ окончательно победить коронавирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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