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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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 официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.
Телеканал 360°11:17

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

News.ru11:27

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Как туристам, забронировавшим отель в Крыму, вернуть деньги?

Аргументы и Факты - Крым27 мая в 04:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Здоровье

Игорь Кобзев: Угроза распространения COVID-19 в Усть-Куте миновала

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил в эфире канала «Россия-24» в ходе программы #КОБЗЕВНАСВЯЗИ.
Наш Север 04:39
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Происшествия

Задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

Вести.Ru 14:00
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Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 23:52
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Общество

Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»

Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 11:00
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Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Коммерсантъ 22:25
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Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым

Спорт день за днем 11:44
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Игры

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru 11:15
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
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Авто

На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета

Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 27 мая в 04:21
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv 03:42
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
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Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону

27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 27 мая в 13:13
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
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Здоровье

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 07:22
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Кино

«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
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Армия и оружие

Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США

Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
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Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
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Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус COVID-19

Ученые нашли уникальный способ окончательно победить коронавирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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