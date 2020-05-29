Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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 официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.
Телеканал 360°вчера в 11:17

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

News.ruвчера в 11:27

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°вчера в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21

Как туристам, забронировавшим отель в Крыму, вернуть деньги?

Аргументы и Факты - Крым27 мая в 04:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Происшествия

Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста

Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом из-за массовых акций протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего на этой неделе по вине сотрудника полиции, сообщает NBC News.
РБК вчера в 22:56
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
1,3K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Происшествия

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов. Информацию подтвердили в региональном отделении МВД РФ.
Российская газета 00:16
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
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Кино

Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»

Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Общество

Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая

Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт вчера в 19:35
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,4K
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
57
Общество

В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня

В Самарской области приняли решение продлить режим ограничений, введённых в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до 7 июня.
RT на русском вчера в 15:42
162
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
2,6K
Политика

Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК вчера в 18:25
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Экономика

Взыскание налоговой задолженности будет приостановлено до 1 июля

Налоговая служба заявила о продлении приостановления применения мер взыскания задолженности до 1 июля 2020 года (письмо ФНС России от 26 мая 2020 г. № ЕД-20-8/71@).
Гарант вчера в 02:41
Общество

Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Известия 00:07
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте.
Российская газета вчера в 21:55
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала первую встречу двух братьев после роддома

Красавица, которая в отличие от многих знаменитостей не боится сглазов и негативной энергетики, показала трогательную первую встречу двух братьев.
Bimru.ru вчера в 03:12
1
Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:42
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин принял сторону Шнурова в конфликте с Пригожиным

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал "первую плеяду звезд" и в первую очередь продюсера Иосифа Пригожина за слова о необходимости поддержки артистов со стороны государства на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Народные новости 28 мая в 14:19
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Наука

Ученые РАН не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах

Источник фото: YouTube канал LandS2004 - Этрусское золото Ученые Российской академии наук не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах, вопреки сведениям о хранении мощей святых внутри данных реликвий.
ВладТайм вчера в 04:21
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Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
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Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 28 мая в 09:28
24
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 27 мая в 11:46
3,3K
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
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Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
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