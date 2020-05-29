Экономика
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Как сообщил официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.Телеканал 360°вчера в 11:17
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Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газетавчера в 11:06
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Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
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