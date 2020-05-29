с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Политика Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию. 824

Космос Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции. 3,9K

Технологии Microsoft распространяет крупное обновление Windows 10 С 28 мая Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 10. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 443

Общество МЧС сообщило о подтоплении 80 приусадебных участков в Красногорске Обильные осадки в поселке Нахабино городского округа Красногорск Московской области стали причиной подтопления 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны». 1

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 706

Политика Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter. 172

Спорт Скончался трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу Трехкратный чемпион Олимпийских игр в беге на спринтерские дистанции американец Бобби Морроу скончался на 85-м году жизни, сообщает AP.

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Общество Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.) Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших. 87

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 917

Общество Россиянам разрешат не носить маски на пляжах Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние. 109

Общество Песков рассказал о своих симптомах коронавируса Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. 248

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,8K

Происшествия Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики. 6

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,7K

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

Футбол «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Общество Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику. 1