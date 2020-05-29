Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

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В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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