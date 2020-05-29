с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Политика Трамп и Меркель на этой неделе горячо спорили о «Северном потоке 2», НАТО и Китае - СМИ Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо спорили о газопроводе "Северный поток 2", НАТО и Китае в ходе телефонного звонка на этой неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Общество В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса. 887

Происшествия Россиянку обвинили в заражении соседа коронавирусом через вентиляцию Управление Роспотребнадзора Кемеровской области подало в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову с требованием принудительно госпитализировать ее после положительного теста на коронавирус. 57

Политика Трамп ограничил въезд в США китайских ученых Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.

Авто В Британии остановили производство машин Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.

Гаджеты TSMC пытается успеть выпустить запрещенные процессоры для Huawei Последняя новость пришла из компании TSMC, которая, судя по всему, решила-таки выпустить продукцию для Huawei.

Армия и оружие Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 5

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 1K

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 102

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 273

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 129

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 4

Здоровье Роспотребнадзор РХ опубликовал свежие данные по коронавирусу Из числа заболевших 91,4% случаев COVID-19 (804 чел.) выявлено активно по результатам эпидемиологических расследований в очагах, сообщают в пресс-службе Управления роспотребнадзора по РХ.

Общество Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.