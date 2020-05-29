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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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 официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.
Телеканал 360°11:17

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

News.ru11:27

Как туристам, забронировавшим отель в Крыму, вернуть деньги?

Аргументы и Факты - Крым27 мая в 04:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Кино

Фанаты ликуют: Том Эллис подписал контракт на шестой сезон «Люцифера»

Морнингстар официально продолжит свои прогулки по Лос-Анджелесу.
SM News 20:32
Политика

Трамп и Меркель на этой неделе горячо спорили о «Северном потоке 2», НАТО и Китае - СМИ

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо спорили о газопроводе "Северный поток 2", НАТО и Китае в ходе телефонного звонка на этой неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.
ПРАЙМ 20:08
Общество

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
РИА Новости 07:50
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву

Коммерсантъ 14:34
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Происшествия

Россиянку обвинили в заражении соседа коронавирусом через вентиляцию

Управление Роспотребнадзора Кемеровской области подало в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову с требованием принудительно госпитализировать ее после положительного теста на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:57
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Политика

Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ

Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru 12:26
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Политика

Трамп ограничил въезд в США китайских ученых

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
Авто

В Британии остановили производство машин

Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru 13:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась романом со щедрым банкиром

Евгений провел Викторию в мир столичного бомонда.
The Moscow Post 09:41
Гаджеты

TSMC пытается успеть выпустить запрещенные процессоры для Huawei

Последняя новость пришла из компании TSMC, которая, судя по всему, решила-таки выпустить продукцию для Huawei.
Goroday.ru вчера в 17:48
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
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Армия и оружие

В США описали шесть видов космического оружия

Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
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Общество

В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер

Власти Бурятии продлили до 30 июня действие ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 12:44
18
Общество

Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
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Музыка

Группа «Кино» показала клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»

Легендарная рок-группа воссоединилась после почти 30-летнего и презентовала новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
НТВ 11:04
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Армия и оружие

Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики

Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
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Футбол

Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов

Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать зарплаты врачей и футболистов.
Спорт день за днем 06:38
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Происшествия

В американском городе Миннеаполисе введен комендантский час

Эхо Москвы 18:09
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Здоровье

Роспотребнадзор РХ опубликовал свежие данные по коронавирусу

Из числа заболевших 91,4% случаев COVID-19 (804 чел.) выявлено активно по результатам эпидемиологических расследований в очагах, сообщают в пресс-службе Управления роспотребнадзора по РХ.
Хакасия 03:04
Общество

Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
Life.ru 20:50
Наука

Из полимера с памятью формы сделали движущиеся реснички

Ученые сделали искусственные движущиеся реснички, которые управляются магнитным полем и светом.
N+1 27 мая в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
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