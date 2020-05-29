Коронавирус
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Как сообщил официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.Телеканал 360°11:17
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
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Трамп и Меркель на этой неделе горячо спорили о «Северном потоке 2», НАТО и Китае - СМИ
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо спорили о газопроводе "Северный поток 2", НАТО и Китае в ходе телефонного звонка на этой неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.
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Общество
В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
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Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву
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Россиянку обвинили в заражении соседа коронавирусом через вентиляцию
Управление Роспотребнадзора Кемеровской области подало в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову с требованием принудительно госпитализировать ее после положительного теста на коронавирус.
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Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
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Lenta.ru 12:26
Политика
Трамп ограничил въезд в США китайских ученых
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
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В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
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TSMC пытается успеть выпустить запрещенные процессоры для Huawei
Последняя новость пришла из компании TSMC, которая, судя по всему, решила-таки выпустить продукцию для Huawei.
Goroday.ru вчера в 17:48
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
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Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
Общество
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер
Власти Бурятии продлили до 30 июня действие ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
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Легендарная рок-группа воссоединилась после почти 30-летнего и презентовала новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
НТВ 11:04
Армия и оружие
Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики
Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
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Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов
Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать зарплаты врачей и футболистов.
Спорт день за днем 06:38
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Общество
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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ITZine.ru вчера в 12:53
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Роспотребнадзор РХ опубликовал свежие данные по коронавирусу
Из числа заболевших 91,4% случаев COVID-19 (804 чел.) выявлено активно по результатам эпидемиологических расследований в очагах, сообщают в пресс-службе Управления роспотребнадзора по РХ.
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Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в медицине
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею.
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Наука
Из полимера с памятью формы сделали движущиеся реснички
Ученые сделали искусственные движущиеся реснички, которые управляются магнитным полем и светом.
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