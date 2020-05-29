с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Здоровье Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 162

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 630

Авто «АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Vesta Несмотря на приостановку финансирования большинства новых проектов (фейслифтинги моделей не входят в их число), «АвтоВАЗ» планирует обновить LADA Vesta в срок – в четвертом квартале 2020 года.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 3K

Общество Москвичам разрешат гулять по графику с 1 июня С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 3,1K

Авто Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год. 2

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 131

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 232

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 896

Здоровье В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Здоровье Мурашко заявил об учреждении наград для отличившихся медиков Правительство России учредит ведомственные награды для медицинских работников, отличившихся во время пандемии коронавируса, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. 1

Авто Новый спорткар Nissan показали на видео Руководство Nissan на большой пресс-конференции рассказало о реструктуризации бренда, а также анонсировало видеороликом новый модельный ряд. 1