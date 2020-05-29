Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета11:26

Подробнее о событии

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика

Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
9
Наука

Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом

Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня 04:36
33
Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
5
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
1K
Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
101
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
70
Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
831
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия 15:59
51
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Lenta.ru вчера в 01:24
67
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
107
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
223
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
48
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia 04:48
7
Общество

В Госдуме назвали дату открытия пляжей в России

По заявлению главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пляжи почти по всей России, предположительно, начнут открывать с 1 июля, передает "Парламентская газета".
Инфорос 06:42
384
Армия и оружие

Российские военные сообщили, кто взорвал турецкий патруль в Идлибе

REGNUM 27 мая в 15:57
14
Наука

В Шотландии нашли древнейшую в мире многоножку возрастом 425 млн лет

Ученые выяснили, что возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, найденной на шотландском острове Керрера, составляет 425 миллионов лет.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
519
Армия и оружие

В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях

Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 02:57
5
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
5
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
89
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто

Live24 05:25
59
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
5
Экономика

Эксперты BCG предрекают рост безработицы в России

В соответствии с базовым сценарием, безработица в России может вырасти почти вдвое в ближайшее время.
Профиль 02:06
312
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,2K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
468
Энергетика

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
StarHit.ru 11:00
Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
1,1K
Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
223
Как работают Яндекс.Новости?
Главное