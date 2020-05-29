Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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 официальный сайт российского правительства, возврат будет осуществляться автоматически, никакие документы для этого представлять не потребуется.
Телеканал 360°вчера в 11:17

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°вчера в 11:17

Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

News.ruвчера в 11:27

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21

Как туристам, забронировавшим отель в Крыму, вернуть деньги?

Аргументы и Факты - Крым27 мая в 04:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

СК предъявил обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому.
РЕН ТВ 01:23
1
Происшествия

Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, пострадали два человека, сообщили 30 мая в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Известия 00:35
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Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM вчера в 11:08
69
Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
3
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
408
Общество

Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru вчера в 10:59
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
1,5K
Происшествия

Еще одна женщина с коронавирусом умерла в Новосибирской области

АиФ Новосибирск вчера в 23:58
53
Армия и оружие

В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии

Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
1
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
4
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
135
Общество

В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая

Москва 24 вчера в 12:36
3
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
169
Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
2
Футбол

Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК вчера в 18:00
1
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия вчера в 11:24
1K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,3K
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
2,8K
Происшествия

В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного

В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн вчера в 12:57
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 27 мая 2020, 10:51 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 27 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 27 мая в 03:51
1,1K
Общество

Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

RuNews24.ru вчера в 13:58
2
Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
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Музыка

У группы IOWA вышел новый клип про опасный мужской мир Дикого Запада

Сегодня, 29 мая, состоялась премьера музыкального клипа группы IOWA на песню «Потанцуй со мной», сообщается в группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
78.ru вчера в 06:59
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости вчера в 18:57
377
Общество

В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня

29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
7
Экономика

Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков

Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках поддержки строительной отрасли, следует из информации на сайте «Сбербанка АСТ».
Ведомости вчера в 14:57
8
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 27 мая в 13:20
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