Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru29 мая в 11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета29 мая в 11:26

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМ29 мая в 11:15

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°29 мая в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета29 мая в 11:06

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
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Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
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Экс-игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал свое выступление под руководством бывшего наставника красно-белых Мурата Якина, который был главным тренером команды с 2014 по 2015 год.
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Культура

Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу

Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
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Вокруг ТВ вчера в 11:45
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Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

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Российская газета 29 мая в 03:41
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Экономика

РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику

Темпы прироста инвестиций в основной капитал в России могут восстановится в июле, для полноценного возвращения к экономической деятельности следует продолжать инвестировать в инфраструктуру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Взгляд.ру 12:25
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По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5

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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

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Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
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Общество

Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
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Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:18
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

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Ведущий инженер-конструктор российской компании «Регион» Роман Корольков рассказал о возможностях новой разработки – уникального аппарата для ликвидации подводных дронов.
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ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
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Происшествия

В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины

В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
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Общество

В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
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Лоза посоветовал бедствующим артистам разгружать вагоны

Лоза считает, что у нынешней ситуации немало общего с Великой депрессией, когда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
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Космос

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
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Политика

Путин объявил день Парада Победы 24 июня выходным

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