с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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Шоу-бизнес Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.

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Политика Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд. 7