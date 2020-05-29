Экономика
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газета29 мая в 11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газета29 мая в 11:06
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Космос
Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Коммерсантъ 10:22
Политика
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
РИА Новости 08:51
Футбол
Роман Широков назвал Якина чистым мудаком
Экс-игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал свое выступление под руководством бывшего наставника красно-белых Мурата Якина, который был главным тренером команды с 2014 по 2015 год.
ProstoProSport 12:18
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Культура
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
Шоу-бизнес
Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой
Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Экономика
РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику
Темпы прироста инвестиций в основной капитал в России могут восстановится в июле, для полноценного возвращения к экономической деятельности следует продолжать инвестировать в инфраструктуру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Взгляд.ру 12:25
Игры
По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Авто
Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage
Китайская компания Geely сообщила о старте продаж новинки кроссовера Icon в начале 2020 года.
Faktom 03:25
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
Известия 12:15
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Армия и оружие
Инженер-конструктор раскрыл возможности уникальной системы российских тральщиков
Ведущий инженер-конструктор российской компании «Регион» Роман Корольков рассказал о возможностях новой разработки – уникального аппарата для ликвидации подводных дронов.
Политическая Экспертиза 10:59
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
Происшествия
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины
В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
Российская газета 12:17
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Шоу-бизнес
Лоза посоветовал бедствующим артистам разгружать вагоны
Лоза считает, что у нынешней ситуации немало общего с Великой депрессией, когда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
РЕН ТВ 09:52
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня выходным
Кубань 24 29 мая в 14:31