Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

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Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

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В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
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