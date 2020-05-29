с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Здоровье Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки. 966

Политика Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране. 15

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 11

Общество Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова. 1,1K

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 671

Общество В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,9K

Политика МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России. 29

Политика Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом. 404

Политика Песков рассказал, как пройдет Парад Победы Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. 813

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 35

Политика Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.