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РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новостивчера в 05:21

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:50
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
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Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

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В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
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Дни24 03:10
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

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РБК 01:33
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Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
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Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
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Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Общество

Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона

Санатории и курорты Крыма смогут принять жителей региона с 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».
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Киберспорт

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Evo-rus.com 05:16
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Общество

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В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Новорожденный ребенок найден между гаражами около деревни Дубровки в Подмосковье, сообщила в пятницу, 29 мая, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет

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Космос

Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX

AstroNews.ru 06:47
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские

Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
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Происшествия

Экс-главу Новосибирского областного суда отдали в руки следователей

Экс-председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина станет фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.
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Политика

Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице в ночь на субботу

Москва 24 15:06
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Энергетика

Россия прекратила транзит газа в Европу через Польшу

26 мая в 11:00 мск транзит российского газа по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу полностью прекращен.
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Политика

МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
РИА Новости 13:42
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Авто

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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

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Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
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