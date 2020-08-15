В Абхазии найдено тело туристки, упавшей с квадроцикла в реку

Транспорт перевернулся и слетел с обрыва в реку Бзыбь 12 августа В Абхазии найдено тело 22-летней туристки, которая 12 августа во время поездки на квадроцикле упала в реку.