Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки мошенничества.

Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

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