Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Речь идёт о семьях, где один или оба родителя потеряли работу или где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Это также семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией.

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

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