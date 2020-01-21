Политика

REGNUMREGNUMВ России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС. Вице-премьером России — полномочным представителем президента России в Дальневосточном Федеральном округе остался Юрий Трутнев.
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Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
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Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту Платов.
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Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
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Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

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Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
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В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
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