Политика

REGNUMREGNUMВ России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать887
с чего всё началось
Зампредом стал бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который заменил на посту куратора строительной отрасли Виталия Мутко, следует из указа, опубликованного на сайте
 Кремля.
Взгляд.ру12:43

Подробнее о событии

Политолог рассказал, чего ждать от нового главы Минкономразвития Решетникова

Телеканал 360°17:46

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБК15:20

На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

ТАСС16:06

Чем известны новые члены правительства

Ведомости15:21

Путин сформировал новое правительство

РИА Новости13:28

Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ru18:09

В России сформировано новое правительство. Кабмин, предложенный Михаилом Мишустиным, утвердил президент Владимир Путин

Эхо Москвы15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Гаджеты

Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных

Дни24 10:16
Армия и оружие

Премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США

Правительство Ирака предпринимает действия для «оформления позиции» по выводу иностранных войск с территории страны, сообщил и.о. главы кабмина Адель Абд аль-Махди.
Взгляд.ру 19:29
Авто

Mitsubishi не оставит россиян без дизельного Pajero Sport

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport не останется без дизельного исполнения на российском рынке.
Quto.ru 07:00
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Фигурное катание

На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко

В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Московский Комсомолец 10:56
Хоккей

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Чемпионат 11:51
Политика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Политика

Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
iReactor 17:38
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Футбол

В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд

REGNUM вчера в 07:19
Общество

В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
The Penza Post 10:00
Происшествия

В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Вести.Ru 02:03
Экономика

Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
ТАСС 18:08
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Футбол

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:15
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Космос

Впервые зарегистрированы тепловые волны от зарождающейся звезды

Астрономы из международной группы по изучению мазеров М2О (Maser Monitoring Organisation), используя данные, полученные с нескольких радиотелескопов, обнаружили эпизодические тепловые волны, распространяющиеся в окрестностях массивной протозвезды G358-MM1.
РИА Новости вчера в 04:55
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Актуальные Новости вчера в 09:42
Наука

В США создан робоголубь с настоящими крыльями

В США ученым из Стэнфордского университета удалось создать первого в мире робота с крыльями из настоящих перьев.
Ugpressa.ru 01:35
Происшествия

В Якутии задержана подозреваемая в крупных аферах с недвижимостью

SakhaPress.ru 06:22
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное